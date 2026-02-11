First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
|
11.02.2026 22:55:56
First American Financial Corp. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - First American Financial Corp. (FAF) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $211.9 million, or $2.05 per share. This compares with $72.4 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, First American Financial Corp. reported adjusted earnings of $205.7 million or $1.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.6% to $2.049 billion from $1.685 billion last year.
First American Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $211.9 Mln. vs. $72.4 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $0.69 last year. -Revenue: $2.049 Bln vs. $1.685 Bln last year.
Analysen zu First American Financial Corp
