First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
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21.10.2026 22:46:11
First American Financial Corp. Q3 Profit Drops
(RTTNews) - First American Financial Corp. (FAF) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $177.0 million, or $1.72 per share. This compares with $189.6 million, or $1.84 per share, last year.
Excluding items, First American Financial Corp. reported adjusted earnings of $183.4 million or $1.78 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $2.084 billion from $1.978 billion last year.
First American Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $177.0 Mln. vs. $189.6 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $1.84 last year. -Revenue: $2.084 Bln vs. $1.978 Bln last year.
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