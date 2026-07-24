First American Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First American Financial hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First American Financial 1,41 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 89,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at