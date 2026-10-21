First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
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21.10.2026 22:28:22
First American Financial Q3 Profit Falls, But Adjusted EPS Rises
(RTTNews) - First American Financial Corp. (FAF) on Wednesday reported lower third-quarter net income compared with the prior-year quarter, while adjusted earnings per share increased.
Net income attributable to the company declined to $177.0 million, or $1.72 per share, from $189.6 million, or $1.84 per share, a year ago.
Adjusted net income rose to $183.4 million from $174.9 million, while adjusted earnings per share increased to $1.78 from $1.70 in the prior-year quarter.
Total revenue for the quarter increased 5% to $2.08 billion from $1.98 billion a year earlier. Adjusted total revenue, excluding net investment gains and losses, rose 7% to $2.09 billion.
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