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23.10.2026 06:31:29
First American Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
First American Financial hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 USD gegenüber 1,84 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 168,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 91,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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