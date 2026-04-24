First American Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First American Financial hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat First American Financial mit einem Umsatz von insgesamt 143,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 90,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at