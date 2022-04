First American Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First American Financial lud am 28.04.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,880 USD. Im letzten Jahr hatte First American Financial einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,41 Prozent auf 2,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD sowie einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD prognostiziert.

