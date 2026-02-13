First American Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First American Financial hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat First American Financial 176,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 89,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,69 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden.

First American Financial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 641,90 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 89,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

