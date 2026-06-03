First Atlantic Nickel Cobalt: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Atlantic Nickel Cobalt hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at