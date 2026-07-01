First Atlantic Nickel Cobalt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Atlantic Nickel Cobalt hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

First Atlantic Nickel Cobalt hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at