First Atlantic Nickel Cobalt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Atlantic Nickel Cobalt hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

First Atlantic Nickel Cobalt hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at