First Atlas Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Atlas Resources äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at