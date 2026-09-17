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17.09.2026 06:31:29
First Atlas Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
First Atlas Resources lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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