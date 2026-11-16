First Baking gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Baking hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,64 Milliarden JPY – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Baking 7,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at