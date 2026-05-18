First Baking legte Quartalsergebnis vor

First Baking hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Baking ein EPS von 5,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at