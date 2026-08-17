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17.08.2026 06:31:29
First Baking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
First Baking veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,77 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat First Baking im vergangenen Quartal 7,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Baking 7,28 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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