16.02.2026 06:31:31
First Baking präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Baking hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 46,34 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 296,82 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat First Baking im vergangenen Geschäftsjahr 28,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Baking 27,18 Milliarden JPY umsetzen können.
