First Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Bancorp hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Bancorp 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 318,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 313,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at