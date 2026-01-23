First Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Bancorp präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Bancorp einen Umsatz von 43,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 177,61 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 164,11 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at