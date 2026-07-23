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23.07.2026 06:31:29
First Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Bancorp äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Bancorp 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 324,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Bancorp 309,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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