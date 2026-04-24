First BanCorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First BanCorp lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,13 USD gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 157,6 Millionen USD gegenüber 145,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at