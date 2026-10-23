First BanCorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First BanCorp hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First BanCorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 131,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at