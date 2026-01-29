First Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Bancorp stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 320,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 313,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte First Bancorp ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat First Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,01 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at