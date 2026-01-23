First BanCorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First BanCorp lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent auf 121,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First BanCorp 1,84 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 549,30 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 537,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

