First Bancorp Of Indiana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bancorp Of Indiana äußerte sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Bancorp Of Indiana 0,140 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,07 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat First Bancorp Of Indiana 34,13 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 34,21 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at