First BanCorp präsentierte Quartalsergebnisse

First BanCorp lud am 27.04.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,370 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First BanCorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 93,8 Millionen USD im Vergleich zu 96,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at