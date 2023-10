First BanCorp präsentierte Quartalsergebnisse

First BanCorp hat am 26.10.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,730 USD. Im letzten Jahr hatte First BanCorp einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 99,9 Millionen USD gegenüber 96,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

