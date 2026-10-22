First BanCorp. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - First BanCorp. (FBP) revealed a profit for third quarter of $96.12 million

The company's earnings came in at $96.12 million, or $0.63 per share. This compares with $100.53 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, First BanCorp. reported adjusted earnings of $96.12 million or $0.63 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $260.12 million from $248.71 million last year.

First BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.12 Mln. vs. $100.53 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.63 last year. -Revenue: $260.12 Mln vs. $248.71 Mln last year.