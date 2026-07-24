First Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Bancorp hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 44,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at