First Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Bancorp hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Bancorp 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,5 Millionen USD im Vergleich zu 45,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at