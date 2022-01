First BanCorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First BanCorp hat am 27.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,300 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First BanCorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 76,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,81 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 320,01 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte First BanCorp 299,47 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,41 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 319,96 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at