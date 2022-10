First Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Bancorp gab am 25.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,400 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at