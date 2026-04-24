First Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Bancorp hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43,6 Millionen USD im Vergleich zu 43,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at