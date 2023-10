First Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Bancorp veröffentlichte am 20.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,460 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

