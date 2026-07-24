First BanCorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First BanCorp hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First BanCorp 0,930 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 151,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at