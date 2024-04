First Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Bancshares hat am 25.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Bancshares ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 71,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Bancshares 78,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at