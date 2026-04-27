First Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Bancshares hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 4,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at