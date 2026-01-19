First Bancshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Bancshares veröffentlichte am 16.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,71 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,72 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 34,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.

