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10.04.2026 22:12:34
First Bancshares Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - First Bancshares Inc. (FBSI.OB) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $2.118 million, or $0.88 per share. This compares with $1.692 million, or $0.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $8.891 million from $7.965 million last year.
First Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.118 Mln. vs. $1.692 Mln. last year. -EPS: $0.88 vs. $0.71 last year. -Revenue: $8.891 Mln vs. $7.965 Mln last year.
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