First Bancshares hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -18,160 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,53 Prozent auf 4,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at