First Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Bancshares hat sich am 27.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,850 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 79,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at