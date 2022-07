First Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Bancshares stellte am 28.07.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,800 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 51,4 Millionen USD gegenüber 47,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at