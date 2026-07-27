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27.07.2026 06:31:29
First Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
First Bancshares hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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