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12.10.2026 06:31:29
First Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
First Bancshares hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Bancshares einen Umsatz von 9,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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