First Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Bancshares stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat First Bancshares 9,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at