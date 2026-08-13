First Bancshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Bancshares präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at