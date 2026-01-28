First Bank Williamstown New Jersey hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Bank Williamstown New Jersey hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,61 Prozent auf 64,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat First Bank Williamstown New Jersey im vergangenen Geschäftsjahr 246,78 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey 228,42 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at