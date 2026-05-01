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01.05.2026 06:31:29
First Bank Williamstown New Jersey hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
First Bank Williamstown New Jersey hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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