First Bank Williamstown New Jersey: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Bank Williamstown New Jersey hat am 25.01.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,330 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat First Bank Williamstown New Jersey mit einem Umsatz von insgesamt 32,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,80 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,950 USD beziffert, während im Vorjahr 1,84 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,46 Prozent auf 109,64 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 97,49 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD sowie einen Umsatz von 108,13 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at