First Bankers Trustshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Bankers Trustshares hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 10,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,28 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 30,58 Prozent auf 39,13 Millionen USD. Im Vorjahr hatte First Bankers Trustshares 56,37 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at